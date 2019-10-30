Новая система накопительной пенсии охватит репетиторов и нянь
Участниками новой системы накопительной пенсии смогут стать не только наемные работники, но и самозанятые. Налоговые льготы для них будут разработаны отдельно.
Об этом заявили в Минфине. В ведомстве уточнили, что законопроект не предусматривает запрета на участие самозанятых.
Предполагается, что новая система накопительной пенсии охватит 72,5 млн россиян, в том числе самозанятых, пишет РБК. При этом в тексте законопроекта о них ничего не говорится.
В качестве самозанятых в России зарегистрированы более 200 тыс. человек. Вместо 13% они платят налог 4% при оказании услуг физлицам и 6% - за услуги юрлицам. Они делают добровольные взносы в Пенсионный фонд.
«Гарантированный пенсионный план» презентовали накануне. Система заработает не раньше 2021 года.
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