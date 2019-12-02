Новая сексуальная ориентация появилась среди россиян 18-30 лет

Несколько лет назад в России появилась новая сексуальная ориентация - асексуал. Об этом сообщила председатель Всероссийской ассоциации сексологов по социальным вопросам Инна Сорока.

По ее словам, большая группа людей от 18 до 30 лет осознанно отказалась от секса. Девиз такой категории россиян - «Нет секса — нет проблем».

По словам Сороки, решение отказаться от секса россияне принимают еще в 14-15 лет. Эти люди, как правило, так и остаются девственниками, передает телеканал «360».

Ранее глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией Вадим Покровский рассказал, что в России вирусом иммунодефицита заражены 1,06 млн человек. В 2018 году от ВИЧ скончались 37 тыс. россиян, что стало рекордным показателем.

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