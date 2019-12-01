Число зараженных ВИЧ россиян перевалило за миллион

В 2018 году в России от СПИДа умерло 37 тысяч человек, что является рекордным показателем, заявил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией Вадим Покровский.

По его словам, общее число ВИЧ-инфицированных в стране сейчас составляет 1,06 млн человек.

Согласно статистике, наибольшее количество инфицированных в России являются мужчинами в возрасте 30-40 лет —в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ. У женщин наибольший процент инфицированных в группе 30-35 лет (2-3%).

«Из выявленных в этом году случаев 57% заразились при гетеросексуальных контактах, 2-3% — это мужчины, имевшие секс с мужчинами, и остальные 40-41% — это наркопотребители», — цитирует Покровского «Интерфакс».

Как отмечается, в прошлом году в России были также зарегистрированы случаи передачи ВИЧ при оказании медицинской помощи, по каждому из них сейчас идет следствие. Всего, по словам Покровского, за три года произошло 62 таких случая.

Ранее Минздрав заявил о намерении добиться введения уроков по профилактике ВИЧ для родителей школьников, чтобы они впоследствии давали разрешение на проведение таких уроков своим детям.

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