Минздрав расскажет родителям школьников о ВИЧ

Министерство здравоохранения России будет добиваться введения уроков по профилактике ВИЧ для родителей школьников, чтобы они впоследствии давали разрешение на проведение таких уроков своим детям.

По словам министра здравоохранения РФ Ляли Габбасовой, сейчас с подростками 15-18 лет можно говорить о половом воспитании только с согласия родителей. Но родители часто боятся, что это может вызвать нездоровый интерес.

В рамках проекта родителей будут приглашать на собрание, на котором будут присутствовать специалисты ВИЧ-центров и психологи.

Габбасова рассказала, что подобные собрания уже прошли как пилотный проект в нескольких регионах страны. После разговора со специалистами родители давали разрешение на проведение бесед, уроков по теме ВИЧ школьникам, передает «Интерфакс».

Ранее Минздрав России предложил запретить пропаганду отказа от лечения ВИЧ-инфекции.

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