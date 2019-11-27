Не верящих в существование ВИЧ россиян будут наказывать

Не верящих в существование ВИЧ россиян будут наказывать

Фото: ИноСМИ

Минздрав России предложил запретить пропаганду отказа от лечения ВИЧ-инфекции. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение в правительство.

Как передает «ПолитЭксперт», нововведение запретит распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита и вызываемую им инфекцию на здоровье.

Также под запрет, в случае принятия закона, попадут призывы отказываться от медицинского обследования, от прохождения диагностики и профилактики, от лечения ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита.

По информации издания, законопроект был разработан в рамках реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Его основными целями являются ограничение доступа к информации, которая в принципе отрицает существование ВИЧ-инфекции и популяризация мысли о необходимости знать свой ВИЧ-статус.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!