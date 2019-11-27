Не верящих в существование ВИЧ россиян будут наказывать

Минздрав России предложил запретить пропаганду отказа от лечения ВИЧ-инфекции. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение в правительство.

Как передает «ПолитЭксперт», нововведение запретит распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита и вызываемую им инфекцию на здоровье.

Также под запрет, в случае принятия закона, попадут призывы отказываться от медицинского обследования, от прохождения диагностики и профилактики, от лечения ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита.

По информации издания, законопроект был разработан в рамках реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Его основными целями являются ограничение доступа к информации, которая в принципе отрицает существование ВИЧ-инфекции и популяризация мысли о необходимости знать свой ВИЧ-статус.

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