Новая функция Банка России серьезно ударит по мошенникам

Новая функция Банка России серьезно ударит по мошенникам

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Банк России получит право блокировать сайты мошенников без суда – напрямую через Роскомнадзор. Это случитя с осени 2019 года.

Соответствующий законопроект приняли в первом чтении в январе этого года. Документ не одобрили МВД и Минкомсвязи. Там решили, что новая функция ЦБ помешает вести оперативную и розыскную работу, пишет «ПолитЭксперт».

Эксперты называют наделение ЦБ большими полномочиями неправильным. Они опасаются, что это внесет путаницу в существующие ограничения по пресечению мошенничеств.

Напомним, сейчас для блокировки сайта ЦБ должен обратиться в прокуратуру, а та, в свою очередь, в суд. Если принимается положительное решение, Роскомнадзор вносит сайт в реестр запрещенных. Так, для блокировки сайта финансовой пирамиды «Кэшбери» понадобилось более трех месяцев.

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Места: Россия
События: экономика
Организации: Банк России
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