Нотр-Дам может рухнуть из-за строительных лесов в здании

Своды собора Парижской Богоматери могут рухнуть из-за строительных лесов, которые установили в здании еще до пожара, заявил настоятель Нотр-Дама Патрик Шове. По его словам, вероятность обрушения составляет 50%.

«Сегодня мы можем сказать, что существует 50% вероятность того, что его сохранят. Также есть и 50% вероятность того, что строительные леса рухнут на три свода, поэтому, как видите, здание все еще не очень надежно», — цитирует Шове НТВ.

Настоятель отметил, что для сохранности здания необходимо полностью извлечь строительные леса. Однако сделать это так, чтобы не нанести урон собору, довольно сложно, подчеркнул он.

Напомним, пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля. Огонь потушили только спустя 12 часов. В результате пожара обрушились шпиль, крыша, пострадали несущие конструкции. Причиной пожара называют реставрационные работы.

Россия также будет принимать участие в восстановлении сгоревшего собора Парижской Богоматери. Соответствующие переговоры с французской стороной длились целый год.

Как рассказал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Москва сама предложила Парижу помощь в восстановлении памятника. По его словам, решение Франции говорит о признании достоинств российских специалистов.

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