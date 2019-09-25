В норвежском порту загорелся российский траулер с 29 моряками

В Норвегии загорелся российский траулер. В момент происшествия на нем были 29 моряков.

Инцидент произошел в порту Тромсё на севере страны. Пожар возник по халатности при проведении сварочных работ, пишет РБК.

Всех моряков с корабля доставили на берег. 12 человек госпитализировали в связи с возможным отравлением дымом. С близлежащих территорий эвакуировали местных жителей.

Накануне сообщалось о пожаре на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане. С нее эвакуировали 361 рыбака.