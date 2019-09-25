В норвежском порту загорелся российский траулер с 29 моряками
В Норвегии загорелся российский траулер. В момент происшествия на нем были 29 моряков.
Инцидент произошел в порту Тромсё на севере страны. Пожар возник по халатности при проведении сварочных работ, пишет РБК.
Всех моряков с корабля доставили на берег. 12 человек госпитализировали в связи с возможным отравлением дымом. С близлежащих территорий эвакуировали местных жителей.
Накануне сообщалось о пожаре на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане. С нее эвакуировали 361 рыбака.
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