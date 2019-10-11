Норвегия не станет размещать ракеты НАТО из-за России
Власти Норвегии заявили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО. Там решили не закупать необходимое оборудование после анализа политики безопасности.
По мнению руководства страны, покупка датчиков верхнего уровня или ракет-перехватчиков, которые могут быть интегрированы в систему противоракетной обороны НАТО, может спровоцировать осложнения в отношениях с Москвой.
Норвегия в течение многих лет поддерживала решение НАТО о создании защитной системы, в то же время власти выступали против того, чтобы блок стал частью американских планов по ПРО, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что НАТО проведет крупнейшие со времен «холодной войны» учения в Европе. Их цель - укрепление обороны альянса и взаимодействия союзников.
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