США хотят провести масштабные учения НАТО в Европе

НАТО проведет крупнейшие со времен «холодной войны» учения в Европе. Их цель - укрепление обороны альянса и взаимодействия союзников.

Конгрессмен-демократ от штата Калифорния, член комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Джон Гараменди призвал российские власти «даже не сомневаться в американской приверженности НАТО». При этом он не уточнил сроков проведения учений.

Конгрессмен также добавил, что эти учения будут наглядной демонстрацией американской поддержки европейским членам НАТО в их противостоянии с Россией, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа США тренируются на секретной военной базе, которая находится на территории Эстонии. Тайное место расположено вблизи российских границ.