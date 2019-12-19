«Нормандский саммит» поднял рейтинг Владимира Зеленского
Популярность президента Украины Владимира Зеленского снова начала расти. Это случилось после саммита «нормандской четверки» в Париже.
Сейчас его рейтинг составил 62%, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой в декабре. За последние две недели уровень удовлетворённости работой президента Зеленского вырос на 9%. Также вырос уровень удовлетворенности деятельностью Верховной рады и правительства.
Более 60% респондентов заявили, что хорошо осведомлены о саммите в нормандском формате и его итогах. Из них около 40% отнесли результаты проведения саммита к успехам украинского лидера, пишет «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что в течение осени 2019 года рейтинг доверия Владимиру Зеленскому заметно снизился. Если в начале сентября украинского лидера поддерживали 72% опрошенных, то к концу декабря их осталось всего 52%.
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