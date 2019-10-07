Лак для ногтей несет в себе опасность

Лаки для ногтей содержат высокотоксичные соединения — дибутилфталат и формальдегид. Эти вещества могут вызвать необратимые процессы в организме человека.



Для того, чтобы лак для ногтей не загустел, блестел и не трескался, в него добавляют вещества, которые оказывают воздействие на эндокринную и репродуктивную систему человека.



Отмечается, что последствия применения лака для ногтей носят отложенный характер и могут проявиться спустя многие годы. При этом особому риску подвергается печень, а также существует вероятность появления признаков обструктивного бронхита.

Также большую опасность несет использование просроченного лака, в нем образуются новые токсичные соединения, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что ученые выяснили какую опасность несут вредные вещества в питьевой воде. Только в одних США это может привести к более чем 100 тысячам случаев онкологических заболеваний.