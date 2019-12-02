Ночные кошмары полезны для нервной системы

Эксперты нашли пользу от кошмарных снов.

Испытав чувство страха во сне, наяву человек сможет лучше справиться со стрессовыми ситуациями, выяснили швейцарские и американские ученые. Им специалистам удалось определить, что во время кошмаров активизируются две области мозга — островковая доля и поясная кора. Они же работают во время стрессовых ситуаций наяву — островковая доля отвечает за оценку эмоций, а поясная кора контролирует поведение человека и позволяет дать адекватную реакцию.

В ходе еще одного эксперимента удалось установить связь между кошмарами и стрессом во время бодрствования. В итоге ученые сделали вывод, что страшные сны тренируют нервную систему человека и помогают справляться со стрессом, сообщают «Известия».

Тем временем, любителям спать на животе нужно знать, что такое положение повышает внутрибрюшное давление и является вредным. Самая полезная для человеческого организма поза для сна - на спине, уверяют кардиологи. Восстанавливающим силы на боку необходимо помнить - такое положение может принести проблемы с позвоночником. Сон сидя является самым опасным способом отдыха. Эта поза плохо влияет на сердце, увеличивает внутрибрюшное давление, из-за этого возникают отеки. Все это чревато расширением вен и тромбозом.

Зато дневной сон снижает риск сердечных заболеваний и добавляет ощущение бодрости.

Если человек еще с детства привык отдыхать днем, то во взрослой жизни ему это будет просто необходимо.

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