Названы самые опасные позы для сна

Любителям спать на животе нужно знать, что такое положение повышает внутрибрюшное давление и является вредным. Самая полезная для человеческого организма поза для сна - на спине, уверяют кардиологи.



Восстанавливающим силы на боку необходимо помнить - такое положение может принести проблемы с позвоночником. Сон сидя является самым опасным способом отдыха. Эта поза плохо влияет на сердце, увеличивает внутрибрюшное давление, из-за этого возникают отеки. Все это чревато расширением вен и тромбозом.



Зато дневной сон снижает риск сердечных заболеваний и добавляет ощущение бодрости.

Если человек еще с детства привык отдыхать днем, то во взрослой жизни ему это будет просто необходимо.



Также напомним, что восьмичасовой сон является общепризнанной оптимальной нормой для полного восстановления сил, пишет «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что кардиологи рекомендуют не садиться за праздничный стол при сильном чувстве голода. В таком состоянии люди часто плохо пережевывают пищу и быстро ее глотают. В результате чего в пищеварительный тракт попадает воздух, газовый пузырь в желудке увеличивается и давит на диафрагму, а та, в свою очередь, - на сердце и сосуды. Итогом этого может стать сердечный приступ.