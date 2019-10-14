Нобелевский лауреат назвал причины возникновения рака

Раковые опухоли чаще всего возникают в организме человека не из-за радиации, солнечного ультрафиолета или плохого питания. Вопреки расхожему мнению, опасные мутации происходят из-за процессов, связанных с круговоротом кислорода и воды в организме.

По мнению лауреата Нобелевской премии по химии Томаса Линдала, на самом деле почти все известные виды рака связаны, прежде всего, с такими естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток, как гидролиз, то есть разложение воды, и появление агрессивных форм кислорода, пишет РБК.

При этом Томас Линдал отметил, что без кислорода и воды жизнь невозможна, поэтому он склоняется к мысли о том, что полностью победить рак нереально. Однако можно разработать более эффективные препараты для борьбы с болезнью, отметил ученый.

Ранее сообщалось, что дым от электронных сигарет вызывает рак лёгких. Об этом свидетельствуют результаты исследований ученых из медицинской школы Нью-Йоркского университета.