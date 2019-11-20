Николай Цискаридзе из-за стресса заболел

Российский артист балета Николай Цискаридзе обратился за медицинской помощью.

Он вызвал несколько раз скорую помощь утром и днём. Как оказалось, у него появилась аллергическая реакция, вызванная стрессом, пишет телеграмм-канал «112».

Врачи требовали госпитализации артиста, однако он отказался. После этого он снова обратился за помощью.

Лишь 7% россиян вообще не испытывают стрессы на работе — об этом говорят результаты опроса Исследовательского центра.

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