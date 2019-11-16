Председатель движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался в поезде из Тамбова в Москву ночью 16 ноября. У 41-летнего политика остановилось сердце.

По данным Пятого канала, возвращаясь в столицу, Никита Исаев почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь на ближайшую станцию Узуново, однако врачи констатировали смерть.

Тело политика доставили на Павелецкий вокзал.

Исаев был кандидатом юридических наук, действительным государственным советником третьего класса, экспертом Института актуальной экономики, сообщается на сайте «Новой России».

Свое первое образовательное учреждение «Учебный центр» политик создал в 1997 г. в возрасте 18 лет. До 2006 г. Исаев занимался преподавательской деятельностью, следующие пять лет посвятил госслужбе, которую покинул в должности директора департамента Министерства регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии.

Лидером «Новой России» он стал в январе 2017 года. Кто возглавит движение после его смерти, пока неизвестно.

Накануне Никита Исаев написал для «Русской планеты» материал о торговой войне между двумя ведущими мировыми экономиками, американской и китайской.

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