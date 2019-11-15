Идет война торговая. Священная война

Война, по определению западного классика теории военного искусства фон Клаузевица, есть продолжение политики иными, насильственными, средствами. Китайский классик теории военного искусства Сунь-цзы почти за две с половиной тысячи лет до него говорил, что война – «это великое дело для государства, это почва жизни и смерти, это путь существования и гибели, это нужно понять».

Торговую войну между двумя ведущими мировыми экономиками, американской и китайской, можно назвать продолжением их внешнеэкономической политики иными средствами – торговыми пошлинами, которыми они бьют по производящим секторам экономики противника. Длится активная фаза этой войны уже 16 месяцев, то взрываясь новыми повышениями ограничительных пошлин на ввоз товаров противника, то возвращаясь к переговорам об условиях снижения и отмены этих пошлин в рамках большой торговой сделки.

Конечно, у обеих сторон в этой войне есть локальные цели, но есть и глобальная ставка – мировая гегемония

В рамках этой цели возможно три исхода: сохранение существующего мирового гегемона в лице США, замена его Китаем или вообще смена формата мироустройства без единого гегемона, но с разделом мира на сферы влияния. Негативные «побочные эффекты» – возможность тяжелейшего мирового экономического кризиса и перерастание войны торговой в серию настоящих военных конфликтов, в которых стратегемы Клаузевица и Сунь-цзы будут задействованы не в переносном, а в самом прямом смысле.

Инициатором нынешней торговой войны можно назвать Трампа, который по сути объявил ее еще в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году. Он много критиковал торговые отношения с Китаем, заявляя даже, что Китай «насилует американскую экономику», и вообще обещал перезаключить торговые сделки с основными партнерами США на мировом рынке и ввести пошлины на их товары. Но не следует рассматривать последовавшую за избранием Трампа серию торговых войн, как его прихоть или популистское желание придерживаться своих предвыборных обещаний.

За предвыборной риторикой Трампа, попавшей в ожидания американского электората, стояли очень серьезные основания. Америка проигрывала международную экономическую конкуренцию и покупала значительно больше, чем продавала.

По данным Министерства торговли США, дефицит торгового баланса Америки в 2017 году достиг рекордных $566 млрд, в том числе с Китаем – $375,2 млрд, с ЕС – $151,4 млрд, с Мексикой – $71,1 млрд, с Японией – $68,8 млрд, с Канадой – $17,6 млрд. Именно этот дисбаланс Трамп взялся изменить. «Торговые войны – это хорошо, и их легко выиграть» – написал он у себя в твиттере в марте 18-го

На самом деле выигрывать их не так уж и легко. Легче объявить себя победителем, добившись каких-либо локальных успехов. Именно это сейчас нужно Трампу в преддверии новых президентских выборов. И вот месяц назад он объявляет, что принципиальная договоренность по первому этапу сделки с Китаем достигнута.

«Это колоссальная сделка для американских фермеров, Китай будет закупать сельскохозяйственную продукцию США на 40-50 млрд долларов ежегодно. Это в 2,5-3 раза больше того максимального объема, который Китай закупал когда-либо», – заявил Трамп, призвав американских фермеров заранее расширять свои поля и закупать побольше тракторов

Подписание соответствующих договоренностей Трампом и Си было запланировано на середину ноября в Чили на саммите АТЭС, однако «внезапно» там разгорелись гигантские массовые беспорядки, и саммит был отменен. Так что сделка, дело, казалось бы, уже решенное, повисла пока в воздухе, а война продолжается, пускай и с меньшей интенсивностью. Что можно сказать о ее промежуточных результатах?

Отрицательный торговый дисбаланс США с Китаем никуда не делся и за прошлый год, по подсчетам некоторых аналитиков, даже подрос. Но и в Китае с начала нынешнего года заметно просел экспорт, хотя существенно стабильность экономики поколебать не удалось. Сохраняется у США и дефицит торгового баланса с ЕС, с которым «воевали» с марта по июль прошлого года, после чего наметилось потепление. Однако если в следующем году Трамп сможет выложить на стол цифры, свидетельствующие хотя бы о заметном сокращении отрицательной разницы во внешней торговле Америки, у него будут очень веские основания считать себя не только победителем торговой войны, но и ноябрьских президентских выборов. Хотя дальнейшие разборки по поводу мировой гегемонии никуда не денутся.

А что у нас? Пока мировая торговая война идет больше на пользу, чем во вред России. Товарооборот с Китаем у нас за прошлый год вырос на 20% и достиг 107 миллиардов долларов. Баланс – 11 миллиардов в нашу пользу

Почти на те же 20% вырос за то же время товарооборот с ЕС, составив почти 300 миллиардов с положительным для нас балансом в 116 миллиардов. По логике Трампа ЕС должен объявить нам торговую войну. Впрочем, мы и так под санкциями. По обоим направлениям объемы и баланс должны расти дальше с вводом «Силы Сибири», турецкого и второго северного потоков.

С Соединенными Штатами товарооборот в минувшем году тоже поднялся и лишь на 8% не дотягивает до уровня, на которым был перед санкциями 14 года. Он составил 25,58 миллиарда долларов. В балансе практически паритет – 51 на 49 процентов в нашу пользу. Обе стороны, когда хотят сказать друг другу что-нибудь приятное, заявляют, что это недопустимо мало, а перспективы огромны. И это, в самом деле, так и есть. Из крупнейших мировых рынков именно американский выглядит для нас наиболее перспективным в плане незадействованного потенциала. И это тоже надо учитывать, ввязываясь в те или иные торговые войны, результатом которых, хоть по Сунь-цзы, хоть по Клаузевицу, должна быть победа своей страны.

Автор: Никита Исаев, политик, лидер движения «Новая Россия»