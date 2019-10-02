Нидерланды расследуют виновность Киева в крушении МH17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства страны подробнее изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года. Предложение было поддержано всеми партиями, которые участвовали в дебатах в главном законодательном органе.



В частности, парламентарии считают необходимым внести ясность в вопрос закрытия воздушного пространства на востоке Украины в момент катастрофы.



В 2015 году Совет безопасности Нидерландов постановил, что Украина должна была запретить полеты над регионом, где ведутся боевые действия.



Глава МИД Нидерландов Стеф Блок не стал возражать против рассмотрения возможности дополнительного расследования. Однако министр обратил внимание на то, что изучение фактов будет непростой задачей, потому что для этого необходимо сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России, пишет РБК.



Напомним, что Россия неоднократно предлагала всестороннюю помощь в расследовании этой трагедии.

Немецкий детектив Йозеф Реш также заявил о готовности раскрыть свои доказательства по делу о крушении рейса МН17, при выполнении международными и национальными следователями ряда выдвинутых им условий.

Детектив Реш заявил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.