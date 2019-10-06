Нидерланды открещиваются от ассоцаций с наркотиками и проститутками

Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия.

По мнению правительства, им необходимо обновить образ страны в глазах туристов, которые зачастую ассоциируют Голландию с наркотиками и «Кварталом красных фонарей».

Теперь название Нидерланды будет активно продвигаться на международных мероприятиях.

Более того, от привычного названия также откажется футбольная сборная страны. Ребрендинг коснется и спортсменов, которые будут представлять Нидерланды на Олимпиаде-2020 в Токио, отмечает РИА «Новости».

Отметим, страна неоднократно меняла имя и это одна из причин, по которой ее называют Голландией.

Другая причина — Нидерланды включают в себя двенадцать провинций, две из которых носят названия Южная и Северная Голландия. Во второй располагается столица государства -— Амстердам — центр секс-индустрии и родина кофеен, в которых официально можно купить наркотики.

Ранее Амстердам отказался принимать у себя «Евровидение» в следующем году. В администрации столицы Нидерландов заявили, что все подходящие для мероприятия площадки будут заняты.