Нидерланды открещиваются от ассоцаций с наркотиками и проститутками
Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия.
По мнению правительства, им необходимо обновить образ страны в глазах туристов, которые зачастую ассоциируют Голландию с наркотиками и «Кварталом красных фонарей».
Теперь название Нидерланды будет активно продвигаться на международных мероприятиях.
Более того, от привычного названия также откажется футбольная сборная страны. Ребрендинг коснется и спортсменов, которые будут представлять Нидерланды на Олимпиаде-2020 в Токио, отмечает РИА «Новости».
Отметим, страна неоднократно меняла имя и это одна из причин, по которой ее называют Голландией.
Другая причина — Нидерланды включают в себя двенадцать провинций, две из которых носят названия Южная и Северная Голландия. Во второй располагается столица государства -— Амстердам — центр секс-индустрии и родина кофеен, в которых официально можно купить наркотики.
Ранее Амстердам отказался принимать у себя «Евровидение» в следующем году. В администрации столицы Нидерландов заявили, что все подходящие для мероприятия площадки будут заняты.
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