За неуплату алиментов наказывать будут строже

Министерство юстиции решило ужесточить ответственность за неуплату алиментов. Ведомство уже разработало законопроект.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет об изменениях в статью о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Она предполагает ответственность за неуплату алиментов, если это деяние было совершено неоднократно.

Однако сейчас дела может не быть, если хотя бы изредка правонарушитель производит «несущественные выплаты». Но не всегда сумма штрафа покрывает необходимую по алиментам, пишет «РБК».

В начале года Конституционный суд признал незаконным взыскание алиментов с некоторых видов выплат работникам. Так он потребовал изменить утвержденный правительством перечень доходов, с которых разрешено удерживать средства в пользу ребенка.