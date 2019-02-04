В России запретили взыскание алиментов с ряда выплат

Конституционный суд признал незаконным взыскание алиментов с некоторых видов выплат работникам. Он потребовал изменить утвержденный правительством перечень доходов, с которых разрешено удерживать средства в пользу ребенка.

Выводы о несоответствии одного из положений закона Основному документу были сделаны после рассмотрения жалобы Геннадия Белоскова, у которого в качестве алиментов изымали большую часть компенсации за использование на работе личного автомобиля.

Согласно списку правительства, алименты разрешено взыскивать с выплат за использование в интересах работодателя личного транспорта и прочих технических средств. Вместе с тем постановление исключает из их числа компенсации, выплачиваемые руководителем в связи с износом принадлежащих работнику инструментов.



Конституционный суд, рассмотрев «дело Белоскова», посчитал, что компенсации при использовании личного имущества не приносят плательщику алиментов реального дохода, пишет РБК. Таким образом, суд отменил решение Верховного суда и потребовал признать спорный пункт, разрешающий удержание алиментов с «сумм возмещения расходов (компенсации за использование, износ (амортизацию) личного транспорта работника и сумм возмещения расходов, связанных с использованием личного транспорта)» не соответствующим Конституции и обязал правительство пересмотреть документ.

Ранее сообщалось, что порядка 3 млн россиян не могли выехать из страны в новогодние праздники из-за долгов у приставов. Из общего числа ограниченных в выезде за пределы РФ граждан 19% имеют задолженность по алиментам.