Неудачная презентация пикапа стоила Илону Маску $770 млн

После презентации бронированного электропикапа Cybertruck акции Tesla упали на 6%. Состояние гендиректора компании Илона Маска сократилось на $768 млн до $23,6 млрд.

Как сообщает Forbes, демонстрация пикапа, которая состоялась состоялась 22 ноября, не внушила инвесторам доверия. Во время презентации Маск попросил конструктора машины Франца фон Хольцхаузена продемонстрировать прочность бронированных стекол. Однако когда тот бросил в стекло металлический шар с нескольких метров, оно треснуло.

Маск заявил, что Tesla все исправит.

Предполагается, что автомобиль будет продаваться в трех версиях. Производство Cybertruck начнется в конце 2021 года.

Ранее у прототипа ракеты Илона Маска «снесло крышу» во время испытаний.

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