Нестабильность в мире вызвала рекордный рост цен на золото

Стоимость золота в 2019 году поднялась более чем на 15%. Это сильнейший за девять лет рост.

К началу недели цена за унцию золота превысила 1480 долларов. Это на 15,4% больше, чем в конце 2018 года. По данным экспертов, это крупнейший рост с 2010 года — тогда подъем составил около 30%.

Аналитик компании AXI Trader Стефен Иннес заявил, что в числе причин роста — неопределенность в Европе вокруг Brexit, торговая война между США и Китаем, понижение процентных ставок.

По прогнозам, геополитическая неопределенность сохранится и в 2020 году, а значит золото продолжит расти в цене. Гонконгский специалист по рынку золота Джаспер Ло ожидает роста в пределах 15-20% - до 1774 доллара за унцию, передает ТАСС.

Ранее эксперты называли и другие причины глобальной нестабильности, повышающие спрос на драгметалл, в том числе, риски ухудшения отношений США и Ирана.

В декабре Росстат сообщил, что рост цен на бензин в 2019 году стал самым низким за 11 лет.

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