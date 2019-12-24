Рост цен на бензин станет самым низким за 11 лет

Стоимость бензина в России с начала 2019 года увеличилась на 1,9%, что является самым низким показателем за 11 лет.

По данным Росстата, рост цен на бензин в уходящем году составил минимальное значение с 2008 года, а подорожание дизельного топлива стало минимальным с 2009-го.

Цены на дизельное топливо с начала года выросли на 2,4%. В 2018 году бензин за год подорожал на 9,4%, в 2017-м - на 7,3%, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, дизельное топливо в России оказалось наиболее часто подделываемым.

Доля контрафакта составляет 15%, говорят в Росстандарте. Зачастую вместо дизеля на заправках продают печное или судовое маловязкое топливо.

При этом бензин подделывают реже. Зафиксировано лишь 3,5% контрафакта.

По данным Минпромторга, в целом доля некачественного топлива в России в текущем году составляет 8,8%. Самая большая доля суррогата зафиксирована среди зимнего топлива, где каждый четвертый литр — подделка.

По словам экспертов, у суррогата очень большое содержание серы, из-за чего забивается топливный насос высокого давления, что способно вывести двигатель автомобиля из строя, сообщают «Известия».

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