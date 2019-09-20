Несколько профессиональных праздников в РФ могут упразднить

В России из-за упразднения тысяч документов времен СССР могут отменить ряд праздников – День радио, День воздушного флота, День железнодорожника. Российское правительство не обещает сохранить праздники, но перечень подготовленных к отмене советских постановлений доработает.

Некоторые нормативные акты СССР хотят признать утратившими силу в рамках регуляторной гильотины. На отмену претендуют постановление министров СССР от 6 мая 1967 года «О праздновании Дня радио», принятый Совнаркомом 26 апреля 1933 года документ «О праздновании Дня воздушного флота СССР».

На проблему обратили внимание профильные ведомства при анализе предложенного к отмене перечня.

В правительстве пояснили, что проект постановления будет готовиться с 1 февраля по 15 ноября 2020 года. До 10 октября ведомства должны внести предложения по исключению ряда документов из перечня и собственные дополнения, уточняет «Коммерсантъ».

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