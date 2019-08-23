Роструд напомнил даты ближайших длинных выходных

Следующие длинные выходные ждут россиян в ноябре. Об этом сообщил Роструд.

4 ноября будет отмечаться День народного единства. Он выпадает на понедельник, а значит выходные продлятся три дня – со 2 по 4 числа, пишет ТАСС.

Ранее правительство составило календарь выходных на 2020 год. Следующие длинные выходные приходятся на январские праздники – россияне отдохнут с 1 по 8 числа.