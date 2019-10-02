Несколько городов РФ ощутили последствия изменения климата

В ряде российских городов из-за глобального потепления начала таять многолетняя мерзлота. Ученые предупреждают, что этот процесс опасен разрушением объектов инфраструктуры и дополнительными выбросами парниковых газов в атмосферу.

Ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин и другие ученые подготовили доклад «Океан и криосфера в меняющемся климате». В нем говорится, что к 2100 году мерзлота может растаять на 3-4 метра, пишет РИА Новости. При этом более 50% территории России покрыты льдом и снегом.

Быстрее всего мерзлота тает вблизи городов Воркута, Чита, Салехард, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ. К концу века в зону таяния попадут Игарка, Якутск и Магадан, прогнозируют ученые.

Ранее ученые сообщили, что концентрация углекислого газа в атмосфере достигла небывалых за 2,5 млн лет значений.