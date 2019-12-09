Неприкосновенный доход: взимать долги с пенсий запретят

Российская трехсторонняя комиссия направила в правительство два законопроекта, касающихся взыскания долгов. Первый предлагает запретить удержания с пенсий, а второй указывает, что при взыскании задолженности с зарплаты всегда должен оставаться прожиточный минимум.

Сейчас пенсия рассматривается как доход, и с нее удерживаются долги за ЖКХ и по кредитам, а также штрафы. Запрещено делать взыскания с социальных выплат, в частности, за приемных детей.

Правительству предложено внести в список «неприкосновенных» доходов страховые пенсии по старости и по инвалидности, накопительную пенсию, пенсии военных и сотрудников правоохранительных органов, пособия по временной нетрудоспособности и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

В проектах законов объясняется, что право на пенсии гарантировано Конституцией, однако возможность взыскивать долги с пенсий идет в разрез с этими гарантиями. Предложено оставить возможность взимать долги за ЖКХ и судебные штрафы из пенсии, но если ее уровень больше прожиточного минимума.

Другой законопроект предлагает поправки в Трудовой кодекс, которые предусматривают сохранение прожиточного минимума от зарплаты при взыскании долгов, передает «Российская газета».

Ранее сообщалось, что приставов хотят наделить правом взламывать квартиры россиян.



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