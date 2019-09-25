Приставов хотят наделить правом взламывать квартиры россиян

Минюст предложил наделить судебных приставов полномочиями взламывать двери в квартиры. Это право они смогут реализовать в двух случаях.

Приставы будут взламывать двери при проверке газового оборудования или перепланировки. Однако в этом случае в их задачи войдет обеспечение сохранности имущества и недопуск в квартиру посторонних.

Ломать дверь можно только тогда, когда владелец квартиры в десятидневный срок добровольно не исполнит требования исполнительного документа, уточняет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что приставы открыли исполнительное производство в отношении певицы Юлии Началовой после ее смерти. Она осталась должна 50 тыс. рублей.