Приставов хотят наделить правом взламывать квартиры россиян
Минюст предложил наделить судебных приставов полномочиями взламывать двери в квартиры. Это право они смогут реализовать в двух случаях.
Приставы будут взламывать двери при проверке газового оборудования или перепланировки. Однако в этом случае в их задачи войдет обеспечение сохранности имущества и недопуск в квартиру посторонних.
Ломать дверь можно только тогда, когда владелец квартиры в десятидневный срок добровольно не исполнит требования исполнительного документа, уточняет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что приставы открыли исполнительное производство в отношении певицы Юлии Началовой после ее смерти. Она осталась должна 50 тыс. рублей.
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!