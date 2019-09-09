Немецкий детектив готов передать сведения по MC17

Немецкий детектив Йозеф Реш готов обсудить с властями Малайзии вопрос о передаче материалов его расследования по делу о крушении рейса МН17. Премьер Малайзии Махатхир Мохаммад заявил о готовности принять его доказательства.

Реш предполагает, что малайзийское правительство лично обратится через собственное посольство или уполномоченного адвоката.

Раннее премьер Малайзии заявлял, что страна хочет выслушать доказательства немецкого детектива по делу о катастрофе, которые не учла совместная следственная группа. Он добавил, что расследование, которое идет под руководством прокуратуры Нидерландов и без участия России, основано на позиции предвзятого отношения. Для справедливого расследования Мохамад предложил создать новый нейтральный орган с участием экспертов из разных стран, которые имеют большой опыт в делах об авиакатастрофах.



Реш занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года. В интервью «РИА Новости» он сообщил, что ему известны имена тех, кто ответственен за катастрофу. Также он располагает другими данными, которые международное следствие, по его словам, не принимает во внимание.

Ранее Реш сказал, что обнародует новые материалы с любым государством, которое причастно к делу. Он готов представить имена виновных в крушении самолета, а также снимки с американских спутников.

Детектив указал, что фотографии, «которых якобы больше нет у США», играют большую роль в расследовании. При этом следствие, которое ранее настаивало на необходимости получить снимки со спутников, в один момент отказалось от своих слов.