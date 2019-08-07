Детектив из ФРГ собрал улики и узнал виновных в крушении MH17

Детектив из ФРГ Йозеф Реш, который расследует катастрофу с «Боингом» над Донбассом в частном порядке, заявил, что готов обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением обнародовать данные о причинах крушения самолета в 2014 году и назвать имена ответственных за трагедию. Это будет сделано, если международное следствие второй раз откажется принять его доказательства.

Реш сказал, что обнародует новые материалы с любым государством, которое причастно к делу. Он готов представить имена виновных в крушении самолета, а также снимки с американских спутников.

Детектив указал, что фотографии, «которых якобы больше нет у США», играют большую роль в расследовании. При этом следствие, которое ранее настаивало на необходимости получить снимки со спутников, в один момент отказалось от своих слов, пишет РИА Новости.

Реш расследует крушение МН17 с 2014 года. Имя заказчика он не называл. Известно, что вознаграждение по делу составило 30 млн долларов, а затем еще 17 млн за данные о причинах катастрофы. Немецкая прокуратура привлекла Реша как свидетеля по уголовному делу о «военном преступлении», а Швейцария вскрыла банковскую ячейку, где хранились важные документы о катастрофе.

Самолет малайзийских авиалиний потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек. Следствие считает, что самолет сбили российским ЗРК «Бук». В июне 2019 года международные следователи объявили имена четырех подозреваемых, среди которых трое россиян и один украинец.