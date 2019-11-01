Немецкие СМИ назвали рубль лучшей валютой

Немецкие СМИ назвали рубль лучшей валютой

фото: Coinsplanet.ru

Российский рубль справился со всеми вызовами и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Немецкие СМИ считают, что в ближайшем будущем в России улучшится финансовая ситуация. Курс рубля останется стабильным вне зависимости от политической обстановки. Об этом пишет немецкое издание Focus в статье под названием «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается».

Рубль перестал реагировать на политические новости и на колебания на мировом товарном рынке. Финансовая ситуация в России заметно улучшается, считает автор статьи

На фоне снижения доходности в США и Европе все больше новых инвесторов вкладываются в рубль, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что впервые за последние восемь лет Россия может обогнать Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов, считает агентство Bloomberg.

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