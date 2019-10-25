Немецкие депутаты призвали вывести войска США из Германии

Немецкие депутаты призвали вывести войска США из Германии

topwar.ru

Депутаты немецкой партии «Левые» обратились к правительству с документом о необходимости вывода американских военных из Германии. Парламентарии считают, что их присутствие нарушает ряд соглашений, а также используется для наращивания напряженности в отношениях с Россией.

В документе говорится, что войска США перебрасываются с одной базы на другую, при этом каждый раз приближаясь к западным границам России. Такие действия, по мнению депутатов, противоречат заключенному в 1990 году «Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии». Соглашение, в частности, исключает размещение на востоке страны иностранные войска и ядерное оружие, пишет «Russia Today».

Также «Левые» считают неправильным присутствие американских военных в Польше и Прибалтике.

Ранее сообщалось, что в Литву прибыли танки и боевые машины. Техника для американского батальона будет дислоцирована на полигоне в Пабраде.

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