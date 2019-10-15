Некоторые автомобили в РФ освободят от транспортного налога
В Москве могут освободить от транспортного налога владельцев электромобилей. Соответствующий законопроект одобрила мэрия города, теперь документ внесут на рассмотрение Мосгордумы.
Чиновники предлагают освобождать электромобили от налога на пять лет, пишет «Интерфакс». Это, считают они, будет способствовать использованию экологически чистого транспорта.
О налоговом послаблении мэр Москвы Сергей Собянин сообщал 30 сентября. Он обещал увеличить субсидии службам такси и каршеринга на покупку электромобилей. Для широкого использования электротранспорта в городе расширят сеть зарядных станций.
Ранее на электромобили предложили вешать номера зеленого цвета, чтобы сделать транспорт узнаваемым в потоке машин.
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