Для электромобилей в РФ могут ввести номера зеленого цвета

Для электромобилей в РФ могут ввести номера зеленого цвета

Номера зеленого цвета начнут устанавливать на электромобили в России. Это сделает экологичный транспорт узнаваемым, пояснили разработчики инициативы.

Предложение о введении для электрокаров номеров зеленого цвета одобрено рабочей группой Национальной технологической инициативы «Автонет». Эта мера станет первым шагом на пути популяризации электромобилей, заявил советник соруководителя рабочей группы Росан Малкин.

Инициатива будет направлена для согласования в Минтранс и МВД, пишет РИА Новости.

Малкин добавил, что в России сейчас мало электротранспорта. Это связано с небольшим количеством зарядных станций и высокой стоимостью электрокаров.

В декабре сервис «Авто» проанализировал рынок электромобилей. Оказалось, что за год предложение на них выросло в полтора раза, а спрос – в два раза. Это объясняют «льготами» для электрокаров в виде бесплатной парковки, зарядки и скидок на ОСАГО.

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