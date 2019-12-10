Неизвестный расстрелял людей в чешской больнице и сбежал

Неизвестный расстрелял пациентов больницы в чешском городе Острава. Погибли шесть человек.

Стрельба произошла около семи часов утра по местному времени в отделении травматологии. Стрелок успел скрыться, его мотивы неизвестны.

Полиция разыскивает мужчину среднего роста в красной куртке, пишет Lenta.ru.

Это нападение называют вторым по количеству жертв в послевоенной истории. В 2015 году при стрельбе в ресторане в городе Угерски-Брод погибли 8 человек.

Ранее сообщалось, что выжившая в ночном клубе «Хромая лошадь» лежит в больнице десятый год.



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