Неизвестный расстрелял людей в чешской больнице и сбежал
Неизвестный расстрелял пациентов больницы в чешском городе Острава. Погибли шесть человек.
Стрельба произошла около семи часов утра по местному времени в отделении травматологии. Стрелок успел скрыться, его мотивы неизвестны.
Полиция разыскивает мужчину среднего роста в красной куртке, пишет Lenta.ru.
Это нападение называют вторым по количеству жертв в послевоенной истории. В 2015 году при стрельбе в ресторане в городе Угерски-Брод погибли 8 человек.
Ранее сообщалось, что выжившая в ночном клубе «Хромая лошадь» лежит в больнице десятый год.
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