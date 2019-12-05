Выжившая в «Хромой лошади» лежит в больнице десятый год

После пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» россиянка 10 лет находится в больнице. Ирина Пекарская — одна из наиболее тяжелых больных, она не может есть и разговаривать.

Женщина лежит в больнице в стабильно тяжелом состоянии, ее семье никто материально не помогает. У Пекарской двое сыновей: они учатся в четвертом и шестом классах. Детьми занимается бабушка — мама Пекарской.

Она рассказала телеканалу «360», что раньше ей помогала мама погибшей подруги дочери, так как у нее никого не осталось. Пенсионерка обвиняет в случившемся совладельца «Хромой лошади» - Анатолия Зака, а также пиротехника Сергея Дербенева и гражданского мужа Ирины — Сергея Колпакова. Он вышел из клуба во время пожара и потому не пострадал.

Напомним, пожар в клубе произошел 5 декабря 2009 года. Это случилось из-за запуска фейерверка в помещении. Погибли 156 человек. Ирине Пекарской тогда было 22 года. В пожаре погибла ее подруга. Пекарскую лечили в Германии, Москве и Петербурге. У нее диагностировали токсическое поражение мозга.

25 марта 2018 года произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В нем погибли 60 человек.

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