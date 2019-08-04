Неизвестный открыл огонь в одном из баров Огайо

В городе Дейтон (штат Огайо) произошла стрельба. Мертвы 9 человек, еще 16 пострадали.

По информации очевидцев, инцидент произошел в одном из баров района Орегон. Полиция сообщила о смерти напавшего, пишет РИА «Новости».

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники ФБР.

Это уже второй случай стрельбы в США за сутки. Ранее двое вооруженных мужчин открыли огонь в американском штате Техас на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо. По последним данным в стрельбе погибли 20 человек, еще 26 ранены.