Неизвестный открыл огонь в одном из баров Огайо
В городе Дейтон (штат Огайо) произошла стрельба. Мертвы 9 человек, еще 16 пострадали.
По информации очевидцев, инцидент произошел в одном из баров района Орегон. Полиция сообщила о смерти напавшего, пишет РИА «Новости».
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники ФБР.
Это уже второй случай стрельбы в США за сутки. Ранее двое вооруженных мужчин открыли огонь в американском штате Техас на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо. По последним данным в стрельбе погибли 20 человек, еще 26 ранены.
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