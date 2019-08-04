20 человек погибли от пуль в техасском ТЦ

В американском штате Техас на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо 3 августа двое вооруженных людей открыли огонь по посетителям. По последним данным в стрельбе погибли 20 человек, еще 26 ранены.

По данным ТАСС, среди погибших есть трое мексиканцев. По словам представителей генерального консульства России в Хьюстоне, информации о пострадавших россиянах нет.

Полиция штата задержала одного подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса. Кроме этого под стражу был взят еще один человек, но пока не ясно, причастен ли он к стрельбе.

Глава США Дональд Трамп назвал стрельбу в Эль-Пасо ужасной.

«Ужасная стрельба в Эль-Пасо. Сообщения очень плохие, множество убитых», — написал президент Трамп в своем Twitter.

Он добавил, что федеаральное правительство окажет максимальную поддержку Техасу. Соболезнования в связи с множеством погибших выразил также МИД Венесуэлы.