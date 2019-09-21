Неизвестные расстреляли посетителей мексиканского бара

Четверо неизвестных ворвались с оружием в мексиканский бар в городе Уруапан и открыли огонь по посетителям.

Инцидент произошел вечером 20 сентября. В результате стрельбы погибли четыре человека, еще несколько человек получили различные ранения.

Сразу после содеянного неизвестные скрылись с места преступления.

Ни мотивы, ни личности стрелков пока не установлены.

Полиция начала расследование обстоятельств случившегося, сообщает ИА Regnum.

Накануне московский суд заключил под стражу прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег в столичном метро.