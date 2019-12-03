Нефть по $90 и господство РФ: дан шокирующий прогноз на 2020 год

Датский инвестиционный банк Saxo Bank сделал «шокирующие предсказания» на 2020 год. Речь идет о маловероятных и недооцениваемых событиях, которые могут нанести мощный удар по финансовым рынкам.

Исследователи грозят выходом Венгрии из ЕС. Они полагают, что страна заговорит о кровном братстве с Турцией в противоположность остальной Европе.

Главным событием по другую сторону Атлантики называют выборы президента США в ноябре. Трампу предсказывают сокрушительное поражение на выборах. Победу одержит профессор экономики Элизабет Уоррен, пишет Lenta.ru.

Бурные события произойдут в Азии. Китай соберет вокруг себя другие страны региона и создаст новый резервный актив под названием «азиатское право заимствования» - Asian Drawing Right, или ADR. Один ADR будет равен двум долларам, что сделает его крупнейшей валютой в мире и позволит местным экономикам перейти на всю торговлю в ADR.

Для России Saxo Bank дал самый благоприятный прогноз. За счет сделки с ОПЕК мировые цены на нефть удастся поднять до 90 долларов за баррель, что позволит наполнить резервы и начать их инвестировать.

России удастся использовать во благо себе растущее влияние зеленой энергетики. Рост интереса к электромобилям и средствам контроля выбросов на транспорте приведет к тому, что РФ будет в выигрыше как крупнейший поставщик палладия, который используется в машинах для улучшения качества воздуха. Другое направление — перевод аккумуляторных батарей на никель. Спрос на него, полагают эксперты, поднимется до небес.

Главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен с коллегами ежегодно готовит шокирующие предсказания для мира. Они пытаются посмотреть на известные события под другим углом.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях, назвав российскую валюту достаточно стабильной.



Читайте нас в мобильном приложении