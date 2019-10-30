Недовольный москвич ударил полицейского кошкой

Недовольный москвич ударил полицейского кошкой

Фото: Спутник Беларусь

Следователи возбудили уголовное дело против 59-летнего москвича Геннадия Щербакова, который бросил кошку в полицейского, а та не растерялась и исцарапала правоохранителя.

По данным «Медиазоны», инцидент произошел 4 октября в доме № 6 на улице Медынской.

В тот день обитатели дома, возмущенные шумом в квартире Щербакова, пожаловались в полицию на «нарушение тишины и покоя в доме».

Когда страж порядка прибыл на место, Щербаков, «имея умысел, направленный на применения насилия, схватил кошку в области холки, тем самым приведя ее в агрессивное состояние, от чего кошка выпустила когти».

После этого, согласно постановлению, мужчина ударил кошкой в лицо полицейскому, и животное его исцарапало.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения ребенка в одном из дестких садов Ярославля.

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