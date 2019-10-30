В детсаду Ярославля воспитатель не помешала избивать девочку

Следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения ребенка в одном из дестких садов Ярославля.

Поводом для проверки стало видео, снятое в детсаду №236, которое было опубликовано «Вконтакте».

На записи рядом с деревянным домиком на земле лежит маленькая девочка. На нее прыгают другие дети. Они избивают ее руками и ногами не менее трех минут. Только после этого в ситуацию вмешивается воспитатель.

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в СУСК РФ по региону РИА «Новости».

Сейчас педагог временно отстранена от работы. Ранее школьники избили одноклассницу за напоминание о домашнем задании.