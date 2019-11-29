В СПЧ недовольны законопроектом о домашнем насилии

В законопроекте о домашнем насилии, опубликованным ранее Советом Федерации, необходимо изменить понятие семейно-бытового насилия, заявил зампредседателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.

«В процессе доработки документа важно, чтобы в нем было изменено понятие семейно-бытового насилия, поскольку предложенное определение не содержит деяний, имеющих признаки административного правонарушения или уголовного преступления», — отметила Киркора.

В связи с этим, по ее словам, возникает вопрос: «Какое насилие подлежит профилактике в рамках данного проекта закона?».

Напомним, документ, о котором идет речь, был опубликован днем 29 ноября. Это рабочая редакция законопроекта, отзывы и замечания на которую будут приниматься в течение двух недель.

В данной редакции предлагается прописать в законе понятие «семейно-бытовое насилие» и права пострадавших от него. В частности, авторы предлагают ставить на профилактический учет виновных в семейном насилии, изолировать насильника от жертвы как физически, так и морально и запрещать агрессорам приближаться к пострадавшему на срок до одного года.

Ранее данную версию законопроекта раскритиковали также юристы и правозащитники. Они считают ее юридически безграмотной, а оттого — бесполезной.

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