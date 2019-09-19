Недосыпание чревато поражением важнейшего органа
Регулярный недостаток сна может привести к серьезным заболеваниям кишечника, выяснили ученые.
Исследователям удалось установить влияние режима сна на функционирование группы иммунных клеток ILC3, которые прямо влияют на работу пищеварительного тракта.
Согласно полученным данным, плохой сон ведет к неизбежному сокращению этих клеток, что рано или поздно может обернуться воспалением, повышением накопления жиров и проблемами с кишечным барьером, передает Science Daily.
Ранее ученые выявили смертельно опасный напиток, который продается в каждой стране мира.
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