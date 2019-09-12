Смертельно опасный напиток продается в каждой стране мира

Французские ученые провели масштабное исследование сладких газированных напитков, изучая данные о 450 тысяч человек из 10 стран мира.

Данные подтвердили, что частое употребление таких напитков, как кока-кола, лимонад, и прочих похожих сладких безалкогольных напитков, увеличивает риск смерти и развития опасных заболеваний.

По результатам исследования выяснилось, что у любителей сладких напитков риск преждевременной смерти на 17% выше, чем у тех, кто не употребляет газировки.

Для употребления смертельной дозы на перспективу достаточно выпивать один стакан сладкой газировки в день, сообщает «Стерлеград».