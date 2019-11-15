Недостаток солнечного света нужно компенсировать

В случае недостатка солнечного света у людей возникает нарушение выработки мелатонина. Из-за этого происходит сезонное расстройство, депрессия, а также снижение настроения.

С метеорологической точки зрения ноябрь является наиболее «депрессивным» месяцем в году. В этот период наблюдается очень низкое давление и малое количество солнечных дней. Из-за недостатка света у людей может ухудшаться качество сна и появляться бессонница.

Руководитель Центра медицины сна Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин рассказал, как можно компенсировать недостаток солнечного света. Он посоветовал максимально долго находиться на солнце, а в помещении использовать специальные лампы, имитирующие солнечный свет, пишет РБК.

Также ультрафиолетовое излучение меняет состав бактерий кишечнике организма. Ученые считают, что солнце защищает организм. Согласно исследованию учёных, ультрафиолетовое излучение солнца стимулирует производство в организме витамина D. Именно он отвечает за иммунитет организма.

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