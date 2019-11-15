Недостаток солнечного света нужно компенсировать

Недостаток солнечного света нужно компенсировать

фото: Rasfokus.ru

В случае недостатка солнечного света у людей возникает нарушение выработки мелатонина. Из-за этого происходит сезонное расстройство, депрессия, а также снижение настроения.

С метеорологической точки зрения ноябрь является наиболее «депрессивным» месяцем в году. В этот период наблюдается очень низкое давление и малое количество солнечных дней. Из-за недостатка света у людей может ухудшаться качество сна и появляться бессонница.

Руководитель Центра медицины сна Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин рассказал, как можно компенсировать недостаток солнечного света. Он посоветовал максимально долго находиться на солнце, а в помещении использовать специальные лампы, имитирующие солнечный свет, пишет РБК.

Также ультрафиолетовое излучение меняет состав бактерий кишечнике организма. Ученые считают, что солнце защищает организм. Согласно исследованию учёных, ультрафиолетовое излучение солнца стимулирует производство в организме витамина D. Именно он отвечает за иммунитет организма.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!