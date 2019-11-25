Две недели проезд на МЦД будет бесплатным
В ближайшие две недели проезд на первых двух Московских центральных диаметрах будет бесплатным. Также будет увеличено число вагонов.
По словам мэра Москвы, из-за того, что зафиксирован значительный рост пассажиропотока на МЦД было принято решение увеличить составность всех поездов с 25 ноября на МЦД-2 до 10-11 вагонов. Количество пассажиров в рабочие дни превысило полмиллиона человек, сообщает «Телеканал 360».
Московские центральные диаметры – проект реконструкции железнодорожных линий в Москве и Подмосковье. Планируется построить 5 маршрутов, которые свяжут в сквозные диаметры 10 направлений железнодорожного узла.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!