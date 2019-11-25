Две недели проезд на МЦД будет бесплатным

В ближайшие две недели проезд на первых двух Московских центральных диаметрах будет бесплатным. Также будет увеличено число вагонов.



По словам мэра Москвы, из-за того, что зафиксирован значительный рост пассажиропотока на МЦД было принято решение увеличить составность всех поездов с 25 ноября на МЦД-2 до 10-11 вагонов. Количество пассажиров в рабочие дни превысило полмиллиона человек, сообщает «Телеканал 360».

Московские центральные диаметры – проект реконструкции железнодорожных линий в Москве и Подмосковье. Планируется построить 5 маршрутов, которые свяжут в сквозные диаметры 10 направлений железнодорожного узла.

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