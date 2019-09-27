Недавно уволенная сотрудница клиники продает фото Заворотнюк

Экс-сотрудница клиники, где лечится от рака актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать ее фотографии. Снимки сделаны с 15 по 25 сентября.

Об этом сообщило издание StarHit. По его данным, женщина предлагает журналистам 17 фотографий и три видео длиной от 32 до 58 секунд.

Сотрудница больницы заявила, что не работает там «со вчерашнего дня». Цену за материалы она не называла.

Напомним, у 48-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга. В Германии ей делали трепанацию черепа, а вернувшись в Россию, артистка снова почувствовала себя плохо. К палате и на этаже частной московской клиники с Заворотнюк приставили охрану.